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Авиакомпания Atlasglobal начала полеты из аэропорта Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Турецкая авиакомпания Atlasglobal открыла полетную программу из аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба Кольцово.



Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю, для перевозки используются воздушные суда Airbus A321, эксклюзивным представителем этого рейса выступает туристический оператор «Интурист».



В текущем летнем сезоне Atlasglobal стала девятой по счету авиакомпанией, выполняющей рейсы между Екатеринбургом и городами Турции. Такого интереса к данному направлению в истории аэропорта еще не было. На сегодняшний день для перелета в эту страну пассажиры Кольцово могут воспользоваться рейсами четырех турецких авиакомпаний: помимо Atlasglobal это Turkish Airlines, Corendon и Onur Air. Также на направлении работают «Уральские авиалинии», «Россия», Azur Air, Nord Star и ВИМ-Авиа. С начала года на рейсах в Турцию было обслужено свыше 160 тыс. человек, что превышает результаты даже наиболее успешного для рынка выездного туризма 2014 года.



Авиакомпания Atlasglobal создана в 2001 году, ее парк состоит из 27 воздушных судов Airbus A319, A320 и A321. Базируется в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле.

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