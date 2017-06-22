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В Екатеринбурге Россельхознадзор задержал 18 т замороженного мяса

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. В Екатеринбурге сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области задержали 18 т замороженного мяса, ввезенных на территорию региона с нарушением требований законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Основанием для проведения внеплановой проверки послужило сообщение от регионального УФСБ об отправке вагона № 53681862 с животноводческой продукцией со станции Санкт-Петербург — Сортировочный-Московский на станцию Аппаратная (Екатеринбург).



В ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению возможной противоправной деятельности 19 июня 2017 года произведено вскрытие вагона № 53681862 на путях не общего пользования, принадлежащих ООО «Логистик Транс».



При досмотре обнаружены замороженные говядина и свинина общим весом около 18 т. Груз сопровождался ветеринарными свидетельствами формы № 2 с указанием вида транспорта «автомобильный», на оборотной стороне имелись отметки о погрузке в автотранспорт 9 июня 2017 года.



В железнодорожный транспорт товар погрузили 10 июня 2017 года без присутствия специалистов государственного ветеринарного надзора (Россельхознадзора). Отметки о досмотре животноводческого груза на оборотных сторонах ветеринарных свидетельств отсутствуют.



В адрес ООО «Логистик Транс» Управлением Россельхознадзора по Свердловской области выданы предписания о предоставлении документов, подтверждающих транспортную схему доставки груза. Сейчас продукция изъята из оборота и направлена на изолированное хранение в склады грузополучателей.

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