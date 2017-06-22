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Официальный курс долл. США вырос на 14,82 коп., евро — на 35 коп.
22 июнь 2017 (15:03)
УрБК, Москва, 22.06.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 июня. Курс долл. США вырос на 14,82 коп., составив 60,14 руб. Курс евро вырос на 35,15 коп., до 66,14 руб.
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