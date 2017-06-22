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«Ромир»: 36% россиян готовы платить высокие налоги при условии обширной соцподдержки государства

УрБК, Москва, 22.06.2017. Более трети (36%) россиян готовы платить высокие налоги при обширной социальной помощи государства. Таковы результаты опроса холдинга «Ромир», проведенного в рамках глобального исследования ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.



По данным исследования, почти столько же — 39% респондентов, наоборот, предпочитают нести повышенную личную ответственность при более низких налогах государству.



В рамках глобального опроса Gallup International попросило респондентов из разных стран выбрать между двумя моделями госустройства — государство с обширной социальной защитой, но высокими налогами, либо государство с низкими налогами, где граждане в большей степени рассчитывают только на себя.



В среднем по миру мнения респондентов распределились так: половина опрошенных — 51% — предпочитают платить меньше налогов государству, но больше нести личной ответственности. На социальную помощь со стороны государства при условии высоких налогов рассчитывают 37% участников опроса.

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