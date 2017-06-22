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Около 1,6 млн россиян не могут выезжать за рубеж из-за долгов
22 июнь 2017 (13:05)
УрБК, Москва, 22.06.2017. Порядка 1,6 млн россиян ограничены в праве выезда за границу из-за невыплаченных долгов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрия Аристова.
«Всего на 1 мая текущего года ограничение в праве на выезд из Российской Федерации действовало в отношении 1,6 млн россиян», — сказал Д. Аристов.
Он отметил, что в связи с этим ФССП приняла ряд мер по упрощению процедуры снятия временного ограничения на выезд за рубеж, а пока для скорейшего снятия этого ограничения при условии выплаты долга служба приставов ежедневно обрабатывает и направляет реестры лиц, в отношении которых вынесены постановления об отмене временного ограничения.
«Всего на 1 мая текущего года ограничение в праве на выезд из Российской Федерации действовало в отношении 1,6 млн россиян», — сказал Д. Аристов.
Он отметил, что в связи с этим ФССП приняла ряд мер по упрощению процедуры снятия временного ограничения на выезд за рубеж, а пока для скорейшего снятия этого ограничения при условии выплаты долга служба приставов ежедневно обрабатывает и направляет реестры лиц, в отношении которых вынесены постановления об отмене временного ограничения.
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