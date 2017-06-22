Новости дня

Администрация Екатеринбурга потратит 440 тыс. рублей на оценку жилищного фонда города

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Администрация Екатеринбурга разместила тендер на оценку жилищного фонда города. Об этом говорится на сайте госзакупок.



На эти цели из городского бюджета предполагается выделить 440 тыс. руб.



В документации говорится, что победитель конкурса должен оказать услуги по проведению оценки жилья муниципального жилфонда, помещений, находящихся в собственности граждан, в связи с выселением их в судебном порядке, и по определению размера возмещения в аварийных домах.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: