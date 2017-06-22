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Администрация Екатеринбурга потратит 440 тыс. рублей на оценку жилищного фонда города
22 июнь 2017 (12:45)
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Администрация Екатеринбурга разместила тендер на оценку жилищного фонда города. Об этом говорится на сайте госзакупок.
На эти цели из городского бюджета предполагается выделить 440 тыс. руб.
В документации говорится, что победитель конкурса должен оказать услуги по проведению оценки жилья муниципального жилфонда, помещений, находящихся в собственности граждан, в связи с выселением их в судебном порядке, и по определению размера возмещения в аварийных домах.
На эти цели из городского бюджета предполагается выделить 440 тыс. руб.
В документации говорится, что победитель конкурса должен оказать услуги по проведению оценки жилья муниципального жилфонда, помещений, находящихся в собственности граждан, в связи с выселением их в судебном порядке, и по определению размера возмещения в аварийных домах.
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