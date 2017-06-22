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Уровень воды на подтопленных территориях Свердловской области начал снижаться
22 июнь 2017 (12:27)
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. В Ивдельском городском округе замеры уровня воды в реке Ивдель показали, что уровень воды снизился на 17 см. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, 20 июня в течение дня вода в реке Ивдель продолжала подниматься из-за выпавших осадков 18-19 июня и таяния снега в горах после прошедших дождей, подтопив 95 придворовых территорий, в том числе 26 частных жилых домов. Социально-значимых объектов в зоне подтопления не было.
К вечеру 21 июня от воды освободились все подтопленные дома. Остаются подтопленными 53 придомовые территории. Пожарно-спасательные подразделения продолжают круглосуточное дежурство в зоне подтопления.
Снижение уровня воды наблюдается и в реке Тагил в пос. Махнево. Из трех ранее подтопленных частных жилых домов и трех придомовых построек в зоне подтопления находится одна придомовая территория на ул. Комсомольской. Также остается подтопленным низководный мост.
Для сообщения с 6 населенными пунктами (Левобережная часть п. Махнево, п. Хабарчиха, д. Кокшарова, д. Подкина, д. Трошкова, д. Перевалова), автотранспортное сообщение с которыми временно ограничено, задействована лодочная переправа, используется вантовый подвесной пешеходный мост, регулярное железнодорожное сообщение по мосту через р. Тагил в районе станции Ерзовка. Жизнеобеспечение населения не нарушено.
Напомним, 20 июня в течение дня вода в реке Ивдель продолжала подниматься из-за выпавших осадков 18-19 июня и таяния снега в горах после прошедших дождей, подтопив 95 придворовых территорий, в том числе 26 частных жилых домов. Социально-значимых объектов в зоне подтопления не было.
К вечеру 21 июня от воды освободились все подтопленные дома. Остаются подтопленными 53 придомовые территории. Пожарно-спасательные подразделения продолжают круглосуточное дежурство в зоне подтопления.
Снижение уровня воды наблюдается и в реке Тагил в пос. Махнево. Из трех ранее подтопленных частных жилых домов и трех придомовых построек в зоне подтопления находится одна придомовая территория на ул. Комсомольской. Также остается подтопленным низководный мост.
Для сообщения с 6 населенными пунктами (Левобережная часть п. Махнево, п. Хабарчиха, д. Кокшарова, д. Подкина, д. Трошкова, д. Перевалова), автотранспортное сообщение с которыми временно ограничено, задействована лодочная переправа, используется вантовый подвесной пешеходный мост, регулярное железнодорожное сообщение по мосту через р. Тагил в районе станции Ерзовка. Жизнеобеспечение населения не нарушено.
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