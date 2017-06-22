На Верхнетагильской ГРЭС запустили новый энергоблок

На Верхнетагильской ГРЭС ввели в эксплуатацию парогазовую установку мощностью 420 МВт (ПГУ-420). В церемонии запуска приняли участие глава Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель правления компании «Интер РАО» Борис Ковальчук. Новый энергоблок заменит изношенное угольное оборудование первых четырех очередей станции, выведенное из эксплуатации в 2016- 2017 годах. Инвестиции в проект составили более 22 млрд руб.В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области сообщили, что основное оборудование ПГУ-420 включает в себя газовую турбину, генератор фирмы Siemens, паровую турбину с генератором производства «Силовых машин» и котел-утилизатор трёх давлений от российского производителя «ИК ЗИОМАР». Строительство нового энергоблока велось с марта 2013 года. Изначально компания «Интер РАО» брала на себя обязательства построить ПГУ мощностью 420 мегаватт. Но благодаря усилиям инжениринговых компаний, поставщиков оборудования и персонала Верхнетагильской ГРЭС энергоблок получил дополнительную мощность в 27 мегаватт.«Сейчас начинается эксплуатационный этап. С пуском блока станция выйдет на проектную мощность. Так, объем произведенной продукции к 2022 году увеличится в денежном выражении в 1,8 раза и составит 6,8 млрд руб. Продолжится реализация серьезной экологической программы. Именно поэтому мы приняли решение о придании этому инвестиционному проекту статуса приоритетного, что позволит компании работать в режиме налогового благоприятствования», — отметил Евгений Куйвашев.Отметим, что вчера министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин и генеральный директор «Интер РАО — УЭГ» Тимур Липатов подписали первый в Свердловской области специальный инвестиционный контракт. Согласно документу, инвестор берет на себя обязательства по дальнейшему развитию Верхнетагильской ГРЭС, внедрению новейших технологий и улучшению экологической ситуации. Областное правительство, в свою очередь, гарантирует инвестору налоговые льготы на пятилетний срок действия контракта.«Ввод современного парогазового энергоблока Верхнетагильской ГРЭС направлен на замещение неэкологичного, отработавшего свой ресурс оборудования станции и поддержание надежного энергоснабжения потребителей региона, среди которых много представителей крупной промышленности. Техническое усиление электростанции — это ещё один шаг «Интер РАО» на пути развития генерирующего бизнеса группы через внедрение инноваций и повышение экологической эффективности», — заявил Борис Ковальчук.По словам Евгения Куйвашева, пуск нового энергоблока станции даст импульс к реализации новых инвестиционных проектов компании в Верхнем Тагиле. Председатель правления «Интер РАО» подтвердил существование планов по строительству здесь новых мощностей, что позволит не только обеспечить надёжность работы станции, но и сохранить все социальные обязательства компании.Отметим, что свердловские власти активно поддерживают крупные инвестиционные проекты и на других уральских предприятиях. В частности, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) была проведена встреча с руководством ОК «РУСАЛ».«По поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева мы сегодня ведем переговоры по восстановлению объемов производства на Уральском алюминиевом заводе (Каменск-Уральский). Это достаточно серьезный трудоемкий процесс. Мы обсудили все параметры проекта с генеральным директором ОК «РУСАЛ» Владиславом Соловьевым. Надо все очень внимательно просчитать, и мы сегодня по этому вопросу с РУСАЛом находимся в постоянном диалоге. Сегодня в рамках форума была предоставлена прекрасная для этого возможность», — рассказал вице-губернатор региона Алексей Орлов.Свердловские власти поддерживают не только новые инвестиционные проекты, но и существующие инвестплощадки: бизнес-инкубаторы, индустриальные парки, технопарки. Для этого региональные власти активно привлекают частные инвестиции, а также средства из регионального и федерального бюджетов.