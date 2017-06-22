Новости дня

В 2016 году задолженность по налогам и сборам в России выросла до 1,4 трлн рублей

УрБК, Москва, 22.06.2017. Задолженность по налогам и сборам в России в 2016 году выросла на 22% и составила почти 1,4 трлн руб. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.



«За 2016 год совокупная задолженность в бюджетную систему России по налогам и сборам, администрируемым ФНС России, пеням и налоговым санкциям по ним (без учета задолженности по платежам в государственные внебюджетные фонды) на 1 января 2017 года составила 1,39 трлн руб., в том числе недоимка — 617,5 млрд руб.», — сказано в отчете.



В документе уточняется, что с начала прошлого года эта совокупная задолженность увеличилась на 250,5 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: