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В 2016 году задолженность по налогам и сборам в России выросла до 1,4 трлн рублей
22 июнь 2017 (12:10)
УрБК, Москва, 22.06.2017. Задолженность по налогам и сборам в России в 2016 году выросла на 22% и составила почти 1,4 трлн руб. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.
«За 2016 год совокупная задолженность в бюджетную систему России по налогам и сборам, администрируемым ФНС России, пеням и налоговым санкциям по ним (без учета задолженности по платежам в государственные внебюджетные фонды) на 1 января 2017 года составила 1,39 трлн руб., в том числе недоимка — 617,5 млрд руб.», — сказано в отчете.
В документе уточняется, что с начала прошлого года эта совокупная задолженность увеличилась на 250,5 млрд руб.
«За 2016 год совокупная задолженность в бюджетную систему России по налогам и сборам, администрируемым ФНС России, пеням и налоговым санкциям по ним (без учета задолженности по платежам в государственные внебюджетные фонды) на 1 января 2017 года составила 1,39 трлн руб., в том числе недоимка — 617,5 млрд руб.», — сказано в отчете.
В документе уточняется, что с начала прошлого года эта совокупная задолженность увеличилась на 250,5 млрд руб.
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