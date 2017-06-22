Кризис

Коммерческая недвижимость в Екатеринбурге подешевела на 4%

22 июнь 2017 (11:56)

Стоимость торговых помещений в Екатеринбурге в январе-мае 2017 года сократилась на 4% (до 95 тыс. 999 руб. за кв. м.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании портала Domofond.ru.

Офисы в уральской столице также подешевели на 4% (до 72 тыс. 845 руб.).

В большинстве других российских городов-миллионников стоимость коммерческой недвижимости за первые пять месяцев 2017 года увеличилась.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...