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Пентагон потерял 94 млн долл. США из-за закупки неподходящего камуфляжа

Министерство обороны США потратило 94 млн долл. США на форму для афганских военных с камуфляжем, который не подходит для ландшафта этой страны. Об этом сообщает Newsweek.



Как отмечается, Пентагон выделил деньги на камуфляж, который предназначен для лесного ландшафта. При этом леса занимают лишь два процента территории Афганистана, отмечает Newsweek.



«Решение Пентагона о закупке для Вооруженных сил Афганистана формы с подобным камуфляжным рисунком не было основано на оценке ее пригодности для условий среды Афганистана», — приводит журнал выдержку из заявления комиссии Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), которая была создана для контроля средств, выделенных для восстановления Афганистана.

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