Екатеринбург атаковали насекомые

Дезинсекторы Екатеринбурга сообщают о небывалом росте спроса на свои услуги. Жители города страдают от тараканов, клопов, муравьев. Особенно много заявок из Орджоникидзевского и Железнодорожного районов. Эксперты отмечают, что причин для нашествия насекомых-вредителей сразу несколько: климатические (жаркое лето прошлого года и теплая зима) и антропогенные — несоблюдение санитарно-гигиенических норм жителями домов.Как сообщают в компаниях, занимающихся уничтожением вредных насекомых, количество обращений в этом году выросло в несколько раз, компаниям приходится увеличивать штат работников, закупать новую технику.Самой распространенной причиной нашествия насекомых-вредителей являются антисанитарные условия в жилых помещениях, уверяют представители профильных компаний. Обилие грязи, органических остатков, захламленность квартир является благоприятной средой для появления и дальнейшего размножения паразитов.«Для тараканов и клопов настоящий рай в таких квартирах. Дома многоквартирные, с общей системой вентиляции и других коммуникаций. Зачастую квартиры расположены очень близко, следовательно, перебраться из проблемных квартир в другие насекомым не составляет труда», — рассказал УрБК управляющий компании «Дезурал» Даниил Ахметшин.По его словам, в большинстве случаев антисанитарную обстановку создают пожилые люди или мигранты. Первым, как правило, уже просто тяжело за собой ухаживать, а вторые в целях экономии могут снимать одну квартиру на несколько человек, что не способствует благополучной санитарной обстановке. Более того, переезжая с места на место, мигранты могут являться еще и разносчиками паразитов.Но бывают и случаи, когда вредители появляются из-за чрезмерной любви соседей к накопительству. Например, в конце мая судебные приставы вывезли свыше тонны мусора из квартиры в жилом доме на улице Черепанова в Екатеринбурге, в которой проживала семья из трех человек. Соседи почувствовали неприятный запах еще три года назад, однако собственники жилья уверяли, что пахнет из подвала или других квартир. Естественно, помимо вывоза отходов, в помещении пришлось еще и проводить дезинсекцию.Вторая группа причин всплеска активности вредителей — аномально жаркое лето 2016 года и последующая достаточно теплая зима.«Конечно, климатические условия повлияли. Зимовка еще была хорошая, они не высохли. Но видите, тут необязательно их больше стало. У людей вдруг изменилось отношение, вот и стали чаще обращаться в службы. Например, клещи — это не насекомые, а паукообразные, может, в лесу и не так много, но если в лес стало больше ходить людей, то и покусанных больше», — объяснил старший научный сотрудник Лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Ольшванг.В Свердловской области дезинсекцией занимается подведомственный Роспотребнадзору Центр гигиены и эпидемиологии и коммерческие фирмы. Все они отчитываются по количеству поступивших заявок перед надзорным органом. В 2016 году от свердловчан поступило 18 тыс. 680 заявок на обработку против тараканов, 7 тыс. 151 — против мух, 5 тыс. 189 — против клопов, 2 тыс. 600 заявок за обработку против других насекомых — блох, муравьев, моли, пылевых клещей, ос.«В этой группе лидирует количество заявок на обработку против муравьев. Авторами заявок являются как рядовые жители, так и компании, обслуживающие жилой фонд. Обработки против мух и тараканов, как правило, заказывают предприятия общепита, заявок от населения очень мало. Заявки по обработке от комаров чаще всего подают управляющие компании и ТСЖ, когда подтоплены подвалы и там начинается активный выплод комаров», — прокомментировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.Количество обращений на дезинсекцию пропорционально численности населения, поясняют в ведомстве. Поэтому лидируют по числу обращений Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск. Также много заявок зафиксировано в Качканаре, Асбесте, Краснотурьинске и Красноуральске. В «Дезурале» дополняют, что в Екатеринбурге самыми проблемными являются Железнодорожный и Орджоникидзевский районы. Заявки оттуда поступают в компанию в ежедневном режиме.Отметим, что если на уральский климат свердловчане повлиять никак не могут, то соблюдение санитарно-гигиенических норм остается для них возможным. Однако антисанитария идет в тандеме с финансовым неблагополучием. В этом плане продолжительное падение реальных доходов население из-за сложной экономической ситуации только способствует захвату Екатеринбурга вредителями.