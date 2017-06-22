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Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию «Победа» за нарушение прав потребителей
22 июнь 2017 (11:11)
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовало на 20 тыс. руб. авиакомпанию «Победа» за нарушение прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках проверки было установлено, что пассажиру, который приобрел билет на рейс, было отказано в перевозке в связи с отсутствием мест на борту воздушного судна из-за перепродажи билетов.
По результатам рассмотрения материалов проверки, Управление Роспотребнадзора по Свердловской области привлекло ООО «Авиакомпания «Победа» к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП. В адрес юридического лица вынесено постановление об административном наказании в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.
Арбитражным судом Свердловской области постановление Управления Роспотребнадзора по Свердловской области оставлено без изменения, жалоба авиакомпании — без удовлетворения. Судами апелляционной и кассационной инстанции решение Арбитражного суда Свердловской области оставлено без изменения.
В рамках проверки было установлено, что пассажиру, который приобрел билет на рейс, было отказано в перевозке в связи с отсутствием мест на борту воздушного судна из-за перепродажи билетов.
По результатам рассмотрения материалов проверки, Управление Роспотребнадзора по Свердловской области привлекло ООО «Авиакомпания «Победа» к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП. В адрес юридического лица вынесено постановление об административном наказании в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.
Арбитражным судом Свердловской области постановление Управления Роспотребнадзора по Свердловской области оставлено без изменения, жалоба авиакомпании — без удовлетворения. Судами апелляционной и кассационной инстанции решение Арбитражного суда Свердловской области оставлено без изменения.
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