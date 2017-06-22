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Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию «Победа» за нарушение прав потребителей

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовало на 20 тыс. руб. авиакомпанию «Победа» за нарушение прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В рамках проверки было установлено, что пассажиру, который приобрел билет на рейс, было отказано в перевозке в связи с отсутствием мест на борту воздушного судна из-за перепродажи билетов.



По результатам рассмотрения материалов проверки, Управление Роспотребнадзора по Свердловской области привлекло ООО «Авиакомпания «Победа» к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП. В адрес юридического лица вынесено постановление об административном наказании в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.



Арбитражным судом Свердловской области постановление Управления Роспотребнадзора по Свердловской области оставлено без изменения, жалоба авиакомпании — без удовлетворения. Судами апелляционной и кассационной инстанции решение Арбитражного суда Свердловской области оставлено без изменения.

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