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Коммерческая недвижимость в Екатеринбурге подешевела на 4%

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Стоимость торговых помещений в Екатеринбурге в январе-мае 2017 года сократилась на 4% (до 95 тыс. 999 руб. за кв. м.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании портала Domofond.ru.



Офисы в уральской столице также подешевели на 4% (до 72 тыс. 845 руб.).



В большинстве других российских городов-миллионников стоимость коммерческой недвижимости за первые пять месяцев 2017 года увеличилась.

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