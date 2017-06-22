Новости дня

Магазины и рестораны могут лишиться лицензии за отказ выдать клиенту жалобную книгу

УрБК, Москва, 22.06.2017. Магазины и рестораны могут лишиться лицензии за отказ предоставить клиентам жалобную книгу. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаила Щетинина.



Он рассказал, что законопроект уже внесен в Госдуму РФ. Инициатива поможет улучшить качество обслуживания потребителей в магазинах, кафе и ресторанах.



По словам парламентария, продавцы обязаны иметь книгу отзывов и предложений и предоставлять ее по первому требованию. Однако нет обязательных требований к ее форме и порядку ее ведения, также торговые точки не обязаны реагировать на обращения покупателей.



«Получается, владелец магазина или ресторана может вообще не обращать внимание на то, какие отзывы оставляют о нем клиенты. Наш закон обяжет руководство торгового предприятия реагировать на обращения покупателей. Мы бы хотели добиться адекватного взаимодействия покупателя и продавца», — заявил М. Щетинин.



Он добавил, что мониторинг торговых точек будет передан на общественный контроль. Закон даст любому общественному контролеру прийти в заведение, взять жалобную книгу и посмотреть, на что стоит обратить внимание.



Также законопроект поможет Роспотребнадзору, который периодически устраивает проверки. Документ расширит круг лиц, которым по первому требованию должна будет представлена жалобная книга. В их число войдут представители общественных объединений, журналисты и волонтёры.



По словам парламентария, за нарушение этих правил заведение может лишиться лицензии. Законодатели планируют вернуться к этому вопросу в процессе обсуждения проекта закона.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: