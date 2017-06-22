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В России программу по переселению граждан из аварийного жилья исполнили на 75%

УрБК, Москва, 22.06.2017. По состоянию на 1 июня 2017 года программа переселения граждан из аварийного жилья в субъектах РФ выполнена на 75,08% по количеству переселенных граждан и на 74,89% по объему жилья. Такие данные приводит Фонд ЖКХ.



Согласно программе, за три года в России необходимо переселить 711,58 тыс. человек из аварийного жилья площадью 11,145 млн кв. м. На 1 июня 2017 года переселены 534,27 тыс. человек из аварийного жилья площадью 8,347 млн кв. м.



Напомним, что программа должна быть завершена к 1 сентября 2017 года. В полном объеме программа исполнена в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Калининградской, Московской, Магаданской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тюменской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге, а также Ханты-Мансийском автономном и Ненецком автономном округах. В 24 субъектах программа выполнена более чем на 80% от плана, в 36 субъектах — более чем на 60%.



Риски незавершения программ переселения в установленные сроки имеются в Амурской, Ивановской, Саратовской, Тверской, Тульской и Псковской областях, Карелии, Тыве и Забайкальском крае.

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