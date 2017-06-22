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Акционеру Группы ЧТПЗ Александру Федорову присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области»

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Губернатор региона Борис Дубровский вручил акционеру Группы ЧТПЗ Александру Федорову знак отличия «Почетный гражданин Челябинской области» за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии этого субъекта РФ. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Мы все знаем, что ЧТПЗ уже многие десятилетия является символом промышленной мощи нашей области, а в последние годы также стал узнаваемым брендом, олицетворением современной так называемой Белой металлургии», — отметил Борис Дубровский.



Напомним, что Александр Фёдоров совместно с акционером группы Андреем Комаровым контролируют более 80% акций компании. Федоров начинал свою карьеру на Челябинском трубопрокатном заводе в 1976 году с должности слесаря. Сейчас акционер занимает пост председателя совета директоров АО «Группа ЧТПЗ» и АО «ПНТЗ».



В мае этого года глава совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров также был удостоен знака отличия «Почетный гражданин Челябинской области».



«Владельцы компании в начале 2000-х выступили инициаторами модернизации производства на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах (входят в Группу ЧТПЗ). Под их руководством в России созданы прорывные для металлургической отрасли производства: «Высота 239», «Железный Озон 32», Финишный центр, «ЭТЕРНО». С 2003 года ежегодно по инициативе акционеров Группы ЧТПЗ проводится масштабный детский театральный фестиваль «Снежность», который за время существования посетили более 150 тыс. детей», — говорится в сообщении.



На Челябинском трубопрокатном заводе трудится несколько десятков сотрудников, получивших ордена, медали и почетные звания РФ. С начала 2017 года четверо белых металлургов были отмечены на государственном уровне медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, двое заводчан удостоены почетного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации», 47 сотрудников компании получили почетные грамоты министерства промышленности и торговли РФ.

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