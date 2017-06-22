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Компания «Алапаевск-Энерго» признана банкротом

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Алапаевск-Энерго» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, ООО «Алапаевск-Энерго» зарегистрировано в 2010 году. Предприятие занимается производством и передачей тепловой энергии в г. Алапаевске.



С иском о банкротстве компании в октябре 2016 года обратилось в суд ООО «РУ-Финанс». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 45 млн 82 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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