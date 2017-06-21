Новости дня

В техникумах и колледжах Свердловской области выявлены более 400 нарушений прав учащихся

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2017. Прокуратура Свердловской области в ходе проверки учебных заведений среднего профессионального образования (СПО) региона выявила более 400 нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что локальные нормативные акты образовательных организаций неправомерно сокращали сроки приема заявлений о зачислении абитуриентов, требовали предоставления дополнительных документов и справок, не предусматривали выплату государственных социальных стипендий учащимся, потерявшим в период обучения обоих родителей или одного из них, возлагали на обучающихся не предусмотренные законодательством меры дисциплинарного взыскания, в том числе за непосещение занятий, академическую задолженность, за причинение библиотекам ущерба.



В ряде профессиональных образовательных организаций обучающиеся не были обеспечены учебниками. Так, в ГАОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» и «Полевской многопрофильный техникум им В.И. Назарова» на 15 учащихся приходится по 1 учебнику по общеобразовательным дисциплинам.



Выявлены нарушения по выплате стипендий. Например, учащимся Полевского многопрофильного техникума им. В.И. Назарова в 2016-2017 годы выплата государственной академической стипендии неоднократно задерживалась от одного до трех месяцев.



Также зафиксированы нарушения требований противопожарной безопасности. В частности, в Краснотурьинском политехникуме неисправна автоматическая установка пожарной сигнализации, не установлены противопожарные двери в переходах между корпусами; в Березовском техникуме «Профи» эвакуационные выходы закрыты на замки. После прокурорского вмешательства нарушения устранены.



Всего по результатам проверки органами прокуратуры внесено 155 представлений с требованиями об устранении нарушений федерального законодательства, принесено 85 протестов, возбуждено 115 дел об административных правонарушениях, в суды направлено 21 исковое заявление, 14 руководителей предостережены о недопустимости нарушения закона.



Помимо этого, прокуратура области внесла представление в министерство общего и профессионального образования Свердловской области, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены директор Полевского многопрофильного техникума им. В.И. Назарова и исполняющий обязанности директора Краснотурьинского политехникума.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: