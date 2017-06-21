Семен Спектор: Академический район отлично подходит для строительства медицинского кластера

— Когда я работал во Львовской области, я спросил руководителя архитектуры Львовской области, как здесь работается. Он ответил: «Все зависит от первого лица. Если первое лицо любит порядок, везде будет порядок, если любит красоту — город утопает в цветах, если заботится о промышленности — она только улучшается и развивается». Я запомнил это на всю жизнь.Район Академический — яркое тому подтверждение. Его создание по праву связывают с именем Алексея Петровича Воробьева. Этот человек всегда думал только об области. Он сделал очень правильный акцент — на развитии отдельного района, который должен послужить почином и началом для дальнейшего развития градостроения на Среднем Урале. И получился район очень красивый, и внутри жилого массива, и вдоль основных магистралей. Я убежден, что район Академический положит начало умному, доброму градостроению в нашем городе, в нашей области и в нашей стране.— Безусловно, и в лучшую сторону. Екатеринбург вообще становится красивее и чище, и в этом огромная заслуга руководства нашей области. А в данном случае вообще возник абсолютно новый район. Это очень удачный проект, который нужно развивать и широко применять. Речь, конечно, идет не о копировании, а об использовании основных градостроительных принципов.— Когда человек утром выходит на работу в этом замечательном районе, он приходит с хорошим настроением, а, значит, это скажется и на качестве его работы. Он будет гордиться местом своего проживания и не позволит себе бросить, например, окурок. А все потому, что в этом районе поддерживается порядок. В целом же Академический является пионером для значительного улучшения качества жизни наших людей.— Я думаю, сказалось несколько факторов. Прежде всего, это социокультурная среда. Академический — район высокой культуры, где живет прекрасный народ. Я бы сказал, что там превалирует культура и человечность. Это очень важно именно для медицины, гуманной деятельности по самой своей природе, призвание которой — помочь человеку. Ну и плюс к этому, сыграла свою роль благоприятная природная среда.— Нам надо подумать, во-первых, над тем, чтобы доступность здравоохранения для пациента была максимальной. Во-вторых, необходимо, чтобы квалификация тех, кому доверено сохранять жизнь и здоровье славных наших жителей, была достойной. Надо постоянно работать над развитием практических навыков медицинских работников. В-третьих, материальная база лечебных учреждений должна соответствовать не позавчерашнему дню, а сегодняшнему. И мы идем в этом направлении.— Это действительно уникальный институт, но его материально-техническая база крайне устарела. Надо думать о том, чтобы возвести новое здание. И сразу предусмотреть всю специфику этого учреждения. Только тогда будет обеспечено будущее современного медицинского учреждения. Безусловно, это дорого. Но если уметь выбирать, что является главным, а что — второстепенным, то можно многое сделать. Медицина, безусловно, должна быть в приоритете.