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Баранчинский электромеханический завод задолжал работникам свыше 15 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2017. В Свердловской области ООО «Баранчинский электромеханический завод им. Калинина» задолжал работникам по зарплате свыше 15 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



По данным надзорного органа, задолженность образовалась перед 447 работниками предприятия по заработной плате за период с февраля по апрель 2017 года.



По результатам проверки в отношении генерального директора предприятия возбуждено административные дела по статье 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».



Также прокуратура Кушвы направила мировому судье более 300 заявлений от работников предприятия о выдаче судебного приказа на взыскание с организации задолженности по зарплате.



Кроме того, прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц предприятия, по результатам их рассмотрения 9 июня 2017 года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».



Основным видом деятельности ООО «Баранчинский электромеханический завод им. Калинина» является производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов.

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