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АСВ выявило недостачу в АйМаниБанке на 9,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 24.04.2017. Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в АйМаниБанке, в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу на общую сумму 9 млрд 384,892 млн руб. Об этом сообщает «Банки.ру».



Наибольшая сумма недостачи — 8 млрд 763,2 млн руб. — приходится на статью «прочие активы», из которых основную часть занимают требования к Финпромбанку в размере 8 млрд 264,9 млн, уточняет конкурсный управляющий.



Также выявлена недостача в размере 570 млн руб., которая связана с отсутствием возможности установить местонахождение депозитария, осуществляющего хранение ценных бумаг, принадлежащих банку. Недостача еще на 19,35 млн руб. связана с отсутствием кредитных и обеспечительных договоров, заключенных с физическими лицами. Оставшаяся часть недостачи приходится на основные средства (неотделимые улучшения в арендуемых помещениях) и материальные запасы — 32,25 млн руб.



«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе подаются иски о взыскании задолженности по кредитам на основании документов, имеющихся в наличии», — подчеркивают в АСВ.



Кроме того, в ходе инвентаризации выявлено имущество (банковское оборудование, оргтехника, мебель) в количестве 10 тыс. 161 единицы, не учтенное на балансовых счетах АйМаниБанка.



Лицензия у АйМаниБанка была отозвана 5 октября 2016 года. По данным источников, знакомых с ситуацией, и. о. предправления АйМаниБанка Игорь Волчихин до отзыва лицензии у кредитной организации направлял в ЦБ письмо с вариантами ее спасения. В свою очередь, председатель совета директоров Александр Кашапов на своей странице в соцсети объяснял, что проблемы АйМаниБанка были связаны с отзывом лицензии у Финпромбанка.



Арбитражный суд Москвы 19 января 2017 года признал банк банкротом.

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