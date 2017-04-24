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Принадлежащий екатеринбуржцу Ford из-за непогашенного автокредита передали банку
24 апрель 2017 (17:56)
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Судебные приставы из-за невыплаченного автокредита передали банку арестованный у жителя Екатеринбурга автомобиль Ford Focus. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Должник нигде не трудоустроен и по неофициальным данным подрабатывает разнорабочим на стройке. При этом он не погасил взятый в банке автокредит в размере чуть более 160 тыс. руб.
Судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга сначала наложили арест на автомобиль марки Ford Focus. Но так как автовладелец вовремя не исполнил требования, содержащиеся в исполнительном документе, автомобиль был передан представителю взыскателя на ответственное хранение.
Должник нигде не трудоустроен и по неофициальным данным подрабатывает разнорабочим на стройке. При этом он не погасил взятый в банке автокредит в размере чуть более 160 тыс. руб.
Судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга сначала наложили арест на автомобиль марки Ford Focus. Но так как автовладелец вовремя не исполнил требования, содержащиеся в исполнительном документе, автомобиль был передан представителю взыскателя на ответственное хранение.
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