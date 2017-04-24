Кризис
Свердловское УФАС оштрафовало компанию «Максим — Нижний Тагил» на 3 млн рублей
24 апрель 2017 (17:56)
Свердловское УФАС назначило ООО «Максим — Нижний Тагил» («Maxim») штраф в размере 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
УФАС уличило ООО «Максим — Нижний Тагил» в координации экономической деятельности участников рынка, предоставляющих услуги по договору фрахтования легкового такси в Нижнем Тагиле. Такая деятельность может привести к установлению и поддержанию максимального размера платы на данные услуги. Это является нарушением закона о защите конкуренции.
У ООО «Максим — Нижний Тагил» имелась возможность осуществлять свои гражданские права в соответствии с законом о защите конкуренции. Однако юридическое лицо не предпринимало для этого никаких мер, поскольку считало свои действия правомерными.
В связи с этим антимонопольный орган признал ООО «Максим — Нижний Тагил» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 млн руб.
УФАС уличило ООО «Максим — Нижний Тагил» в координации экономической деятельности участников рынка, предоставляющих услуги по договору фрахтования легкового такси в Нижнем Тагиле. Такая деятельность может привести к установлению и поддержанию максимального размера платы на данные услуги. Это является нарушением закона о защите конкуренции.
У ООО «Максим — Нижний Тагил» имелась возможность осуществлять свои гражданские права в соответствии с законом о защите конкуренции. Однако юридическое лицо не предпринимало для этого никаких мер, поскольку считало свои действия правомерными.
В связи с этим антимонопольный орган признал ООО «Максим — Нижний Тагил» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 млн руб.
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