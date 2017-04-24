Дайджест
Французские чиновники призвали поддержать Макрона
24 апрель 2017 (17:29)
Премьер-министр Франции Бернар Казнев призвал во втором туре президентских выборов проголосовать за лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Reuters.
С тем же призывом выступил и кандидат в президенты от Соцпартии Бенуа Амон. По его мнению, необходимо нанести поражение лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен.
Выступили в поддержку Макрона и бывшие премьер-министры республики — глава МИД Жан-Марк Эро и соперник Амона на социалистических праймериз Манэуль Вальс.
С тем же призывом выступил и кандидат в президенты от Соцпартии Бенуа Амон. По его мнению, необходимо нанести поражение лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен.
Выступили в поддержку Макрона и бывшие премьер-министры республики — глава МИД Жан-Марк Эро и соперник Амона на социалистических праймериз Манэуль Вальс.
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