Дайджест

Французские чиновники призвали поддержать Макрона

24 апрель 2017 (17:29)

Премьер-министр Франции Бернар Казнев призвал во втором туре президентских выборов проголосовать за лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Reuters.

С тем же призывом выступил и кандидат в президенты от Соцпартии Бенуа Амон. По его мнению, необходимо нанести поражение лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Выступили в поддержку Макрона и бывшие премьер-министры республики — глава МИД Жан-Марк Эро и соперник Амона на социалистических праймериз Манэуль Вальс.

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