Дайджест
США и Япония договорились о сдерживании КНДР
24 апрель 2017 (17:27)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп согласились поддерживать тесные контакты по вопросу Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы японского кабинета.
По словам Абэ, стороны будут требовать от Пхеньяна сдержанности, поскольку напряженность в регионе повышается.
Абэ рассказал журналистам после телефонного разговора с Трампом, что он высоко оценил позицию лидера США, показывающую, что рассматриваются все варианты, когда речь идет о Северной Корее.
По словам Абэ, стороны будут требовать от Пхеньяна сдержанности, поскольку напряженность в регионе повышается.
Абэ рассказал журналистам после телефонного разговора с Трампом, что он высоко оценил позицию лидера США, показывающую, что рассматриваются все варианты, когда речь идет о Северной Корее.
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