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В 2016 году военные расходы в мире выросли

В 2016 году общий объем расходов на военные нужды в мире вырос на 0,4% в сравнении с прошлым годом и составил 1,69 трлн долл. США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).



США в ушедшем году потратили на военные нужны 611 млрд (рост на 1,7 процентных пункта). На втором месте по объему военных расходов расположился Китай — в 2016 году страна нарастила траты на 5,4 п.п., до 215 млрд.



Военные расходы России, третьей в списке, составили 69,2 млрд (рост на 5,9 п.п.). Авторы доклада отмечают, что с 2007 года военные расходы России увеличились на 87%. В прошлом году они составляли 5,3% от ВВП.

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