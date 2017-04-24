Дайджест

Чешского футболиста обнаружили мертвым в своем доме

Защитник турецкого «Газьянтепспора» Франтишек Райторал найден мертвым в своем доме, на данный момент полицией рассматривается версия самоубийства. Об этом сообщает «Би-би-си».



По информации источника, 23 апреля представители клуба обратились к правоохранителям по поводу пропажи 31-летнего футболиста — он не пришел на тренировку команды. В итоге полиция обнаружила экс-игрока сборной Чехии мертвым в его доме.



В составе чешской национальной команды Райторал дошел до четвертьфинала чемпионата Европы — 2012.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: