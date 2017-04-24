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Чешского футболиста обнаружили мертвым в своем доме
24 апрель 2017 (17:20)
Защитник турецкого «Газьянтепспора» Франтишек Райторал найден мертвым в своем доме, на данный момент полицией рассматривается версия самоубийства. Об этом сообщает «Би-би-си».
По информации источника, 23 апреля представители клуба обратились к правоохранителям по поводу пропажи 31-летнего футболиста — он не пришел на тренировку команды. В итоге полиция обнаружила экс-игрока сборной Чехии мертвым в его доме.
В составе чешской национальной команды Райторал дошел до четвертьфинала чемпионата Европы — 2012.
По информации источника, 23 апреля представители клуба обратились к правоохранителям по поводу пропажи 31-летнего футболиста — он не пришел на тренировку команды. В итоге полиция обнаружила экс-игрока сборной Чехии мертвым в его доме.
В составе чешской национальной команды Райторал дошел до четвертьфинала чемпионата Европы — 2012.
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