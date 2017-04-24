Дайджест
Трамп снова обвинил американские СМИ в лживости
24 апрель 2017 (17:20)
Президент США Дональд Трамп вновь упрекнул СМИ в лживости после публикации результатов опроса американцев о его деятельности. Об этом он написал в твиттере, передает портал «Газета.ру».
Ранее компания Langer Research Associates провела опрос для ABC News и The Washington Post. По его результатам, Трамп оказался самым непопулярным президентом с 1945 года.
«Новые опросы, вышедшие сегодня, очень хороши, если помнить, что большинство СМИ — лживы и почти всегда настроены негативно. Все равно я обошел Хиллари Клинтон по числу голосов избирателей», — написал Трамп.
Ранее компания Langer Research Associates провела опрос для ABC News и The Washington Post. По его результатам, Трамп оказался самым непопулярным президентом с 1945 года.
«Новые опросы, вышедшие сегодня, очень хороши, если помнить, что большинство СМИ — лживы и почти всегда настроены негативно. Все равно я обошел Хиллари Клинтон по числу голосов избирателей», — написал Трамп.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Трамп не хочет видеть знаменитостей на своей инаугурации
- Выборщики назначили Трампа новым президентом США
- Трамп и Сандерс стали лидерами праймериз в Западной Виргинии
- Клинтон и Трамп лидируют на праймериз в пяти штатах
- Трамп пообещал «открыть охоту» на Хиллари Клинтон
Loading...