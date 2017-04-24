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Трамп снова обвинил американские СМИ в лживости

Президент США Дональд Трамп вновь упрекнул СМИ в лживости после публикации результатов опроса американцев о его деятельности. Об этом он написал в твиттере, передает портал «Газета.ру».



Ранее компания Langer Research Associates провела опрос для ABC News и The Washington Post. По его результатам, Трамп оказался самым непопулярным президентом с 1945 года.



«Новые опросы, вышедшие сегодня, очень хороши, если помнить, что большинство СМИ — лживы и почти всегда настроены негативно. Все равно я обошел Хиллари Клинтон по числу голосов избирателей», — написал Трамп.

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