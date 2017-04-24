Вклады против облигаций

Банковские вклады традиционно считаются самым надежным финансовым инструментом для сохранения сбережений. Однако в последние годы доходность депозитов неуклонно снижается. Даже в частных банках сложно открыть вклад с процентной ставкой более 8%. В результате некоторые россияне стали обращать внимание на другие финансовые продукты. Одним из альтернативных вариантов инвестиций является покупка облигаций. По итогам 2016 года доходность государственных долговых бумаг составила 4,3-9,39%, корпоративных — 9,22-13,38%. Однако облигации пока не пользуются большим спросом у россиян. Это происходит из-за низкой финансовой грамотности населения и недоверия к долговым инструментам.Прошедший 2016 год показал самое сильное снижение интереса населения к банковским вкладам за последние пять лет. Их объем за весь прошлый год вырос на 4,2%, до 24,2 трлн руб., против роста на 25% в 2015 году и на 9,4% — за 2014 год.Падение спроса в первую очередь объясняется снижением доходности. Если в начале 2015 года деньги можно было внести на депозит под 20% годовых, то уже в октябре 2016 года банки снизили предложение до 9-10%. На сегодняшний день максимальная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц десяти крупнейших российских банков за первую декаду апреля снизилась до 7,798%. Этот показатель стал минимальным за всю историю расчетов — с июля 2009 года.«Недавно Центральный банк России снизил ключевую ставку. Сделал он это потому, что уровень инфляции снижается, и снижается даже по более быстрому графику, чем планировал регулятор. Соответственно, и российские банки начинают снижать ставки по вкладам. Это происходит потому, что, во-первых, много денег, а, во-вторых, девать их сейчас некуда. Поэтому привлекать их под высокие проценты не имеет смысла», — пояснил заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.По данным аналитиков «Финам», в 2016 году и в I квартале 2017 года в двух сегментах рынка — на инвалютном и рублевом — наблюдалось плавное снижение доходности.«Если главным фактором ценового роста евробондов стал рост цен на нефть, то для рынка ОФЗ и корпоративных рублевых бумаг факторами роста выступили крепкий рубль и связанный с этим интерес нерезидентов из-за привлекательности операций carry-trade, замедление инфляции, а также поступающая по бюджетному каналу в банковскую систему ликвидность для финансирования дефицита», — рассказал аналитик по рынку облигаций «Финам» Алексей Ковалев.На фоне постепенного снижения привлекательности привычных для населения банковских депозитов россияне начали искать иные способы сохранения и приумножения своего капитала. На сегодняшний день, по мнению экспертов, самыми перспективными в этом плане считаются облигации.«Облигации традиционно выглядят более стабильным инструментом для вложений, поскольку для получения купонного дохода не требуется ожиданий роста прибыльности эмитента. Акции — инструмент более волатильный, однако и более ликвидный, чем бонды. В общем, с точки зрения гарантированного дохода сейчас привлекательно выглядят облигации, особенно долгосрочные, которые могут принести дополнительный доход за счет снижения общего уровня процентных ставок на рынке», — сказал А. Ковалев.Подобного мнения придерживается и независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов.«Повышение интереса к такому инструменту как облигации неизбежно произойдет хотя бы потому, что государство не так давно запустило «облигации для населения», и так или иначе некоторая часть граждан туда перейдет. Понятно, что это будут наименее образованные и обеспеченные граждане, потому что люди, которые умеют считать, увидят, что, к примеру, комиссия на сумму до 100 тыс. рублей составляет 1,5% — это больше, чем даже за ОФЗ. Комиссия, которую гражданин будет платить брокеру, будет идти из его собственного кармана. Усилить популярность облигаций может и тот факт, что правительство отменило подоходный налог по корпоративным облигациям», — сказал Г. Вахитов.Несмотря на все положительные стороны вложения средств в облигации, по мнению экспертов, массового перехода банковских вкладчиков на этот инструмент ждать не приходится.На сегодняшний день большинство инвестиционных инструментов не может похвастаться большой популярностью, особенно если сравнивать их с депозитами в кредитных организациях. Паевые фонды в свое время набирали популярность, однако кризис 2008 года привел к тому, что инвесторы в ПИФах деньги потеряли и разочаровались в этом продукте.«После пика 2014 года снижение популярности многих инструментов было вызвано кризисными явлениями и высокими ставками по вкладам. Людям оказалось проще и выгоднее положить средства на вклад, чем держать в акциях или других инструментах, которые в определенный момент могли принести им убытки. Да и в большинстве случаев многие инструменты не показывали в последнее время нормальной исторической доходности, что могло бы привлечь в них частных инвесторов», — пояснил аналитик «Финам» Богдан Зварич.По мнению экспертов, основным препятствием в росте популярности облигаций, ПИФов и других финансовых инструментов, за исключением вкладов, является консерватизм и низкая финансовая грамотность населения. Для покупки ценных бумаг необходимо открывать счет у брокера, разбираться в биржевом терминале, выбрать конкретную облигацию и купить ее. При этом для открытия вклада в банке достаточно его посетить, и менеджер сделает все необходимые процедуры. Плюс есть некоторое недоверие долговым инструментам.Нынешняя экономическая ситуация влияет на все сегменты: доходность вкладов падает вместе с их популярностью, в то время как облигации и ПИФы рассматриваются как некая альтернатива. Однако, несмотря на это, по мнению экспертов, в ближайшие годы банковские депозиты останутся самыми используемыми инструментами, в первую очередь в силу недостатка компетенции и финансовой грамотности среди россиян.