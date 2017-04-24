ЕВРАЗ разрабатывает собственные технологии

Модернизация оборудования на предприятиях холдинга ЕВРАЗ позволяет не только увеличивать объемы выпускаемой продукции, но и разрабатывать собственные технологии, направленные на повышение ее качества. Так, Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) в апреле запатентовал новый способ производства кокса с использованием модернизированной установки сухого тушения.Патент «Способ повышения качества металлургического кокса» удостоверяет исключительные права на изобретение металлургического комбината Нижнего Тагила и гарантирует их правовую охрану до 8 апреля 2035 года. Его выдала Федеральная служба по интеллектуальной собственности России.«Новый способ позволяет снизить потери кокса при сухом тушении, уменьшить содержание в нем золы, улучшить его механические и физико-химические свойства, достичь высокого показателя прочности. Все эти параметры дают возможность повысить производительность доменных печей и эффективность использования пылеугольного топлива», — рассказали в пресс-службе предприятия.Также новая технология предусматривает оптимальное использование вторичных ресурсов, образующихся при сухом тушении, что существенно снизит экологическую нагрузку на окружающую среду Нижнего Тагила. Ожидается, что после запуска модернизированной установки выбросы в атмосферу снизятся на 20%.Обновленная установка сухого тушения кокса полностью перейдет на работу по новой технологии летом 2017 года. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составят 175 млн руб.В то же время на предприятиях холдинга продолжается модернизация оборудования. В частности, во втором кислородно-конвертерном цехе Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК) начали установку нового большегрузного 320-тонного конвертера.На реализацию проекта компания выделила более 1,2 млрд руб. В рамках проекта заменят не только конвертер, но также котел-утилизатор, комплекс газоочистки и всю инфраструктуру агрегата.«Конструктивные особенности нового котла-утилизатора позволят снизить образование шлако-металлической настыли на поверхности нагрева и стабилизировать выработку пара, что продлит межремонтный период оборудования. Кроме того, новый котел рассчитан на более интенсивную продувку, за счет чего уменьшится цикл плавки и, соответственно, увеличится производительность агрегата. Усовершенствованная система подачи и учета ферросплавов позволит снизить их расход и улучшить химический состав стали», — говорится в сообщении ЕВРАЗа.Замена агрегата имеет и положительный экологический аспект: конструктивные изменения газоочистных аппаратов позволят снизить выбросы вредных веществ от конвертера в атмосферу на 30%.Следует отметить, что постоянная работа над качеством продукции обеспечивает предприятия ЕВРАЗа объемными заказами как от крупных российских компаний, так и от зарубежных партнеров.В частности, согласно утвержденному плану, в 2017 году холдинг отгрузит в адрес ОАО «Российские железные дороги» 700 тыс. т рельсов, в том числе 240 тыс. т — стометровых рельсов. По сравнению с 2016 годом объем отгрузок длинномерных рельсов возрастет на 60%.Что касается зарубежных контрактов, можно отметить Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК), который в апреле текущего года отгрузил 10 тыс. т окатышей в Словакию. Заказчиком качканарской продукции выступил крупнейший металлургический комбинат страны — U. S. Steel Košice. Помимо европейских заказчиков, среди крупных иностранных потребителей продукции комбината — компании из Турции и Китая. В 1 квартале 2017 года комбинат отгрузил на экспорт более 60 тыс. т окатышей.Таким образом, по словам экспертов, инвестиции ЕВРАЗа в модернизацию оборудования, а также разработку и внедрение новых технологий позволяют предприятиям холдинга наращивать портфель заказов. При этом наблюдается положительный экологический эффект и происходит улучшение условий труда работников холдинга.