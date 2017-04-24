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Екатеринбурженка отсудила у компании «Управление инженерных работ» более 700 тыс. рублей за гибель мужа

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Жительница Екатеринбурга отсудила у ООО «Управление инженерных работ» компенсацию за гибель мужа. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«В сентябре 2014 года муж екатеринбурженки разбился насмерть, опрокинувшись ночью на снегоболотоходе в траншею теплотрассы глубиной 2,5 м. на улице Академика Вонсовского. Траншея была выкопана под последующую укладку железобетонных лотков для труб. Однако об ограждении углубления, установке временных дорожных знаков и сигнального освещения рабочие не позаботились», — сказано в сообщении.



На момент гибели супруга женщина была беременна. Впоследствии она обратилась в суд с иском к ООО «Управление инженерных работ» в своих интересах и интересах малолетней дочери о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, расходов на погребение и компенсации морального вреда.



Ленинский районный суд Екатеринбурга учел тот факт, что в действиях самого погибшего имелась грубая неосторожность, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения, и частично удовлетворил требования истицы.



ООО «Управление инженерных работ» предстоит выплатить истице 442 тыс. 193 руб. В том числе 300 тыс. руб. — компенсация морального вреда, 127 тыс. 256 руб. — компенсация вреда в связи со смертью кормильца за период с 6 февраля 2015 года по 17 сентября 2016 года, 159 руб. — оплата почтовых услуг и 8 тыс. руб. — оплата услуг представителя.



Кроме того, организация должна выплатить в пользу малолетней дочери погибшего 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также суд обязал ежемесячно выплачивать ей компенсацию по потере кормильца в размере 3 тыс. 389 руб. до достижения ребенком совершеннолетия. В случае если после окончания школы дочь погибшего будет учиться очно, — до получения образования, но не более чем до 23 лет. Сумма ежемесячной компенсации рассчитывалась, исходя из официального дохода погибшего в пересчете на каждого члена семьи.



Кроме прочего, фирме предстоит оплатить госпошлину 4 тыс. 945 руб.



Представители ответчика не согласились с решением районного суда и обжаловали его в Свердловском областном суде. Однако апелляционная инстанция признала его законным.

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