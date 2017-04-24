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В апреле на территории Свердловской области потушено 40 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. С начала пожароопасного сезона 2017 года на территории государственного лесного фонда Свердловской области было потушено 40 лесных пожаров. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора региона.



«Половина случаев возгорания в лесу зафиксирована в выходные дни 22 и 23 апреля (20 лесных пожаров). Общая пройденная огнем площадь составляет 417 гектаров. На утро 24 апреля действующих лесных пожаров в области нет. Во всех случаях с очагами возгорания удалось справиться силами Уральской базы авиационной охраны лесов — специализированного учреждения по тушению лесных пожаров», — говорится в сообщении.



Отметим, в этом сезоне первый лесной пожар был зафиксирован 13 апреля. В прошлом и позапрошлом годах пожароопасный сезон начался примерно в это же время — 16 и 15 апреля.

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