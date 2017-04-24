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Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро вырос на 52 коп.
24 апрель 2017 (15:24)
УрБК, Москва, 24.04.2017. Банк России установил официальные курсы валют на 25 апреля. Курс долл. США снизился на 15,13 коп. до 56,07 руб. Курс евро вырос на 52,74 коп., составив 60,84 руб.
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