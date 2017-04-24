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В России в 2016 году доход от аренды федеральных земель составил 8,7 млрд рублей

УрБК, Москва, 24.04.2017. В России в 2016 году заключен 1 тыс. 941 договор аренды находящихся в федеральной собственности земельных участков, их общая площадь достигла 50 тыс. 980 га. Доход от аренды земли составил 8,7 млрд руб., сообщает пресс-служба Росимущества.



Общая сумма доходов от аренды имущества казны, поступившая в федеральный бюджет по итогам 2016 года, составила 3,03 млрд руб. Поступления от аренды имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений, равнялись 480 млн руб.



В казне Российской Федерации учтено порядка 90 тыс. объектов недвижимого имущества (без учета земельных участков). В план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы включен 1 тыс. 41 объект казны РФ. Для сравнения, в плане приватизации на 2014-2016 годы таких объектов было 94.

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