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Доллар США обновил минимум с 3 июля 2015 года
24 апрель 2017 (15:06)
УрБК, Москва, 24.04.2017. Доллар США в ходе торгов на Московской бирже в понедельник упал ниже отметки 55,8 руб., обновив минимум с 3 июля 2015 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Курс долл. США к 12.34 мск составил 55,795 руб. (-66 копеек к уровню предыдущего закрытия). 1 евро при этом вырос до 60,6775 руб. (+10,75 коп.), стоимость бивалютной корзины потеряла 31,5 коп. по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 57,99 руб.
По мнению экспертов, заметное укрепление рубля к долл. США 24 апреля связано с ростом мировых цен на нефть, активизацией спроса мировых инвесторов на рисковые активы после состоявшегося в воскресенье первого тура президентских выборов во Франции, а также со снижением курса американской валюты против евро на мировом рынке Forex.
Курс долл. США к 12.34 мск составил 55,795 руб. (-66 копеек к уровню предыдущего закрытия). 1 евро при этом вырос до 60,6775 руб. (+10,75 коп.), стоимость бивалютной корзины потеряла 31,5 коп. по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 57,99 руб.
По мнению экспертов, заметное укрепление рубля к долл. США 24 апреля связано с ростом мировых цен на нефть, активизацией спроса мировых инвесторов на рисковые активы после состоявшегося в воскресенье первого тура президентских выборов во Франции, а также со снижением курса американской валюты против евро на мировом рынке Forex.
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