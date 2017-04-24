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Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ выступят в финале WorldSkills

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Четверо студентов корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» представят Свердловскую область в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом сообщает пресс-служба компании.



Победители регионального первенства рабочих профессий WorldSkills выступят на всероссийских соревнованиях в трех компетенциях: «токарные работы на станках с ЧПУ» — Дмитрий Шмарловский, «аддитивные технологии» — Алексей Гилев, «мехатроника» — Василий Козырицкий и Андрей Михайлов. Ранее учащиеся образовательного центра Группы ЧТПЗ с успехом прошли отборочные соревнования Национального чемпионата и набрали достаточное количество баллов, чтобы принять в нем участие.



«Чемпионаты профессионального мастерства Worldskills позволяют продемонстрировать уровень профессиональных навыков студентов корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии». За время участия в этом движении представители Группы ЧТПЗ завоевали 54 медали разного достоинства. Очередной выход в финал Национального чемпионата доказывает, что мы готовим специалистов, способных эффективно работать на современном высокотехнологичном производстве», — отметила директор по персоналу компании Светлана Кузьминых.



Напомним, турнир пройдет с 10 по 19 мая в Краснодаре. В финале российского первенства примут участие 1 200 человек из 70 регионов России. Студенты средних профессиональных учебных заведений в возрасте от 16 до 22 лет продемонстрируют свое мастерство в 109 компетенциях. Победители войдут в национальную сборную и будут представлять страну на мировом первенстве WorldSkills International 2017 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

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