Новости дня
Объем выявленной санкционной продукции в России в 2016 году вырос в 2,5 раза
24 апрель 2017 (13:59)
УрБК, Москва, 24.04.2017. Роспотребнадзор в 2016 году обнаружил и снял с реализации 124,2 т продукции, запрещенной к ввозу. Это в 2,5 раза больше, чем в 2015 году (снято 49,6 т).
Как сообщает пресс-служба ведомства, за истекший период 2017 года ведомство выявило 3,8 т запрещенной продукции.
При этом основную часть продукции за период с августа 2014 года составляют фрукты — 149 т, овощи — 26,5 т, молоко и молочная продукция — 4 т, мясо и мясная продукция — 2 т.
Всего Роспотребнадзор с августа 2014 года проверил более 111 тыс. объектов розничной торговли, распределительных центров, рынков и ярмарок, а также детских образовательных учреждений на предмет выявления запрещенной к ввозу продукции.
Как сообщает пресс-служба ведомства, за истекший период 2017 года ведомство выявило 3,8 т запрещенной продукции.
При этом основную часть продукции за период с августа 2014 года составляют фрукты — 149 т, овощи — 26,5 т, молоко и молочная продукция — 4 т, мясо и мясная продукция — 2 т.
Всего Роспотребнадзор с августа 2014 года проверил более 111 тыс. объектов розничной торговли, распределительных центров, рынков и ярмарок, а также детских образовательных учреждений на предмет выявления запрещенной к ввозу продукции.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За время продуктового эмбарго в России было уничтожено более 10,7 тыс. т продукции
- С начала действия эмбарго в РФ уничтожено почти 9 тыс. т санкционной продукции
- В Свердловской области открыли «горячую линию» для приема сообщений о продаже санкционной продукции
- За год в России изъяли почти 45 тонн санкционных продуктов
- Роспотребнадзор за год изъял почти 45 тонн санкционных продуктов
Loading...