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Объем выявленной санкционной продукции в России в 2016 году вырос в 2,5 раза

УрБК, Москва, 24.04.2017. Роспотребнадзор в 2016 году обнаружил и снял с реализации 124,2 т продукции, запрещенной к ввозу. Это в 2,5 раза больше, чем в 2015 году (снято 49,6 т).



Как сообщает пресс-служба ведомства, за истекший период 2017 года ведомство выявило 3,8 т запрещенной продукции.



При этом основную часть продукции за период с августа 2014 года составляют фрукты — 149 т, овощи — 26,5 т, молоко и молочная продукция — 4 т, мясо и мясная продукция — 2 т.



Всего Роспотребнадзор с августа 2014 года проверил более 111 тыс. объектов розничной торговли, распределительных центров, рынков и ярмарок, а также детских образовательных учреждений на предмет выявления запрещенной к ввозу продукции.

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