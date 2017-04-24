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В Свердловской области продлен срок приема заявок на конкурс «Лучший экспортер»
24 апрель 2017 (13:43)
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства по просьбам бизнес-сообщества продлил срок приема заявок на конкурс «Лучший экспортер Свердловской области» до 12 мая. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора региона.
Конкурс позволит оценить потенциал, который имеет продукция уральских компаний, чтобы в дальнейшем помочь им найти новые контакты и рынки сбыта. Его цель — популяризация экспортной деятельности и поддержка регионального экспорта.
Конкурс «Лучший экспортер Свердловской области» проводится в регионе третий год подряд и собирает по несколько десятков компаний малого и среднего бизнеса. Особенностью 2017 года является появление новых номинаций и изменение критериев оценки участников. Впервые компании будут оценивать в зависимости от размера предприятия: предусмотрены отдельные номинации для микро-, малого и среднего бизнеса. Выделена отдельная номинация «Хайтек» для высокотехнологичных проектов. Для предприятий, которые начали экспорт в 2016 году, есть шанс стать победителями в номинации «Экспортер года. Прорыв».
«В отличие от предыдущих конкурсов, в этом году в основных номинациях мы решили оценивать не значение, а прирост различных показателей, то есть изменения экспортной деятельности в 2016 году по сравнению с 2015 и 2014 годом. Это позволит любой компании, которая активно работала на экспорт в последние два года, стать победителем, вне зависимости от объемов. Таким образом, мы сможем оценить предприятия, которые развиваются на международных рынках. Наша основная задача — получить «истории успеха», лучшие практики, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве примеров для других компаний», — пояснила руководитель Международного центра Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Елена Сиятовская.
Принять участие в конкурсе «Лучший экспортёр Свердловской области» могут предприятия, выручка которых не превышает 2 млрд руб., а численность сотрудников — не более 250 человек. Подача заявки осуществляется через личный кабинет на сайте областного фонда поддержки предпринимательства www.sofp.ru. Победители конкурса получат ценные призы от партнёров, а также автоматически примут участие в конкурсе «Лучший экспортер УрФО», итоги которого будут подведены осенью.
Отметим, по данным Российского экспортного центра, объем экспорта Свердловской области за 2016 год составляет 7,12 млрд долл. США. По данному показателю регион занимает 7 место в РФ. Всего в регионе ведут экспортную деятельность более 700 компаний, из них 500 предприятий — это малый и средний бизнес.
Конкурс позволит оценить потенциал, который имеет продукция уральских компаний, чтобы в дальнейшем помочь им найти новые контакты и рынки сбыта. Его цель — популяризация экспортной деятельности и поддержка регионального экспорта.
Конкурс «Лучший экспортер Свердловской области» проводится в регионе третий год подряд и собирает по несколько десятков компаний малого и среднего бизнеса. Особенностью 2017 года является появление новых номинаций и изменение критериев оценки участников. Впервые компании будут оценивать в зависимости от размера предприятия: предусмотрены отдельные номинации для микро-, малого и среднего бизнеса. Выделена отдельная номинация «Хайтек» для высокотехнологичных проектов. Для предприятий, которые начали экспорт в 2016 году, есть шанс стать победителями в номинации «Экспортер года. Прорыв».
«В отличие от предыдущих конкурсов, в этом году в основных номинациях мы решили оценивать не значение, а прирост различных показателей, то есть изменения экспортной деятельности в 2016 году по сравнению с 2015 и 2014 годом. Это позволит любой компании, которая активно работала на экспорт в последние два года, стать победителем, вне зависимости от объемов. Таким образом, мы сможем оценить предприятия, которые развиваются на международных рынках. Наша основная задача — получить «истории успеха», лучшие практики, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве примеров для других компаний», — пояснила руководитель Международного центра Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Елена Сиятовская.
Принять участие в конкурсе «Лучший экспортёр Свердловской области» могут предприятия, выручка которых не превышает 2 млрд руб., а численность сотрудников — не более 250 человек. Подача заявки осуществляется через личный кабинет на сайте областного фонда поддержки предпринимательства www.sofp.ru. Победители конкурса получат ценные призы от партнёров, а также автоматически примут участие в конкурсе «Лучший экспортер УрФО», итоги которого будут подведены осенью.
Отметим, по данным Российского экспортного центра, объем экспорта Свердловской области за 2016 год составляет 7,12 млрд долл. США. По данному показателю регион занимает 7 место в РФ. Всего в регионе ведут экспортную деятельность более 700 компаний, из них 500 предприятий — это малый и средний бизнес.
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