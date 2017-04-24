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В Свердловской области полиция разыскивает пострадавших от действий лжегазовиков

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области в отношении троих жителей Екатеринбурга возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам мошенничества, в том числе совершенного организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба управления.



Как установлено сотрудниками полиции, с конца декабря 2016 года до февраля 2017 года женщина и двое мужчин представлялись работниками газовой службы, обманывали граждан, сообщая ложную информацию о монтаже дополнительных приборов к газовому оборудованию.



По предварительным данным, схема работы лжегазовиков была построена следующим образом. Мужчины, переодевшись в специальные комбинезоны синего цвета, похожие на одежду газовых работников, вместе с напарницей приезжали на арендованных в Екатеринбурге автомобилях Lada Granta, Hyundai Solaris, Datsun в небольшие поселки, где сообщали жителям (преимущественно пожилого возраста), что по льготной программе происходит централизованная установка сигнализаторов газа.



Если человек соглашался, злоумышленники проходили к нему в квартиру, интересовались, имеются ли у хозяина жалобы, газовая книжка. За монтаж приборов они предлагали заплатить 14 тыс. 500 руб., однако если жертвы относились к какой-либо категории льготников, то «цена» снижалась да 8 тыс. 500 руб. Если и этой суммы у потерпевших не оказывалось, подозреваемые брали у них столько денег, сколько те могли дать, обещая заехать и забрать недостающую сумму в следующий раз.



При этом фактически никакие работы визитерами не производились: злоумышленники просто наклоняли плиту и стучали по ней ключом, имитируя установку оборудования. При этом женщина могла заполнять квитанции о приеме денежных средств от потерпевших. После окончания мнимого монтажа гости спешно уезжали.



Следствием установлено семь фактов совершения аналогичных преступлений на территории Свердловской области. Также получены данные о причастности обвиняемых к совершению еще как минимум 27 подобных противоправных деяний на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.



В связи с этим сотрудники управления просят граждан, пострадавших от действий злоумышленников, а также возможных свидетелей и очевидцев обращаться в отделы полиции по месту жительства. Расследование продолжается.

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