Дайджест

Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции

24 апрель 2017 (13:03)

МВД Франции опубликовало окончательные результаты первого тура выборов президента страны. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным ведомства, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон получил 23,75% голосов, на втором месте — представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,53%. Они будут соперничать во втором туре, который состоится через две недели.

Представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон получил 19,91% голосов, на четвертом месте — кандидат от крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,64%.

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