Дайджест

Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции

МВД Франции опубликовало окончательные результаты первого тура выборов президента страны. Об этом сообщает Reuters.



Согласно данным ведомства, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон получил 23,75% голосов, на втором месте — представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,53%. Они будут соперничать во втором туре, который состоится через две недели.



Представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон получил 19,91% голосов, на четвертом месте — кандидат от крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,64%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: