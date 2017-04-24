Дайджест
Дания обвинила Россию в хакерских атаках
24 апрель 2017 (13:03)
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил газете Berlingske, что российские хакеры в 2015-2016 годах предприняли несколько успешных попыток получить доступ к электронной переписке сотрудников ведомства. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
По его словам, за этими действиями стояла не небольшая группа хакеров, действующая из спортивного интереса, а люди, связанные с российскими спецслужбами и властями.
Фредериксен заявил, что этот инцидент произвел на него большое впечатление, и поделился опасениями, что целями хакеров могут стать и иные органы власти Дании. По его словам, ситуация крайне серьезна.
По его словам, за этими действиями стояла не небольшая группа хакеров, действующая из спортивного интереса, а люди, связанные с российскими спецслужбами и властями.
Фредериксен заявил, что этот инцидент произвел на него большое впечатление, и поделился опасениями, что целями хакеров могут стать и иные органы власти Дании. По его словам, ситуация крайне серьезна.
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