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Дания обвинила Россию в хакерских атаках

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил газете Berlingske, что российские хакеры в 2015-2016 годах предприняли несколько успешных попыток получить доступ к электронной переписке сотрудников ведомства. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



По его словам, за этими действиями стояла не небольшая группа хакеров, действующая из спортивного интереса, а люди, связанные с российскими спецслужбами и властями.



Фредериксен заявил, что этот инцидент произвел на него большое впечатление, и поделился опасениями, что целями хакеров могут стать и иные органы власти Дании. По его словам, ситуация крайне серьезна.

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