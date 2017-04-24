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Скончался вице-премьер правительства Черномырдина

24 апрель 2017 (13:02)

Бывший вице-премьер и первый заместитель председателя правительства России Алексей Большаков умер в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова, пациентом которого тот был в последнее время.

Там сообщили, что смерть наступила вечером 21 апреля. «Он неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно», — объяснили в лечебном учреждении.

О дате и месте похорон не сообщается.

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