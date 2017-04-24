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Объем доходов от приватизации федерального имущества в России в 2016 году вырос на 45%

УрБК, Москва, 24.04.2017. В России в прошлом году приватизированы путем продажи 179 акционерных обществ на сумму 9,47 млрд руб. без учета «крупнейших компаний». Кроме того реализованы 282 объекта имущества государственной казны на сумму 1,27 млрд руб.



Как сообщает пресс-служба Росимущества, по объему доходов от приватизации этих активов показатели 2016 года превышают аналогичные показатели 2015 года на 45%, по количеству приватизированных объектов — в 3,3 раза.



В истекшем году реализована сделка по продаже находящихся в федеральной собственности 10,9% акций АО «Алроса», по результатам которой в бюджет Российской Федерации поступили 52,2 млрд руб. Осуществлена продажа 50,08% акций ПАО «НК Башнефть» на сумму 329,7 млрд руб. В результате продажи 19,5% акций ПАО «НК Роснефть» в бюджет поступили денежные средства в размере 692,4 млрд руб.



«Общая сумма средств от реализации приватизируемого федерального имущества в 2016 году составила более 1 трлн руб.», — сказано в сообщении.

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