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Крупнейшие дилеры за год увеличили в России продажи автомобилей с пробегом на 40%

УрБК, Москва, 24.04.2017. Продажи автомобилей с пробегом крупнейшими дилерскими холдингами в России по итогам 2016 года составили 212,6 тыс. единиц. Это на 40% больше по сравнению с результатом 2015 года (152,1 тыс. шт.).



Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», при этом весь вторичный рынок легковых автомобилей в стране за тот же период вырос только на 6%.



Лидером по абсолютному объему продаж автомобилей с пробегом является Группа компаний «Рольф», которая в прошлом году реализовала 33,1 тыс. экземпляров, показав рост на 48%. На второе место поднялся холдинг «ТрансТехСервис», который продал 21,8 тыс. автомобилей с пробегом, что в полтора раза больше, чем в 2015 году. Замыкает тройку лидеров Группа «Автомир», у которой объем продаж автомобилей с пробегом на территории РФ в 2016 году составил 15,4 тыс. единиц, что на 42% больше, чем годом ранее.

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