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В Екатеринбурге гостиницу «Мадрид» сдают в аренду за 1 рубль

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Филиал ФГБУ «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по Уральскому федеральному округу выставил на открытый аукцион право аренды екатеринбургской гостиницы «Мадрид». Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.



«Целевое назначение: в целях проведения работ по сохранению объекта аукциона. С учетом проведенных работ по сохранению объекта аукциона целевое назначение по договору может быть изменено», — сказано в сообщении.



Гостиница расположена по адресу: Екатеринбург, улица Культуры, 1 — улица Машиностроителей, 4. Площадь здания составляет 9 тыс. 210,5 кв. м.



Гостиница является объектом культурного наследия и находится в неудовлетворительном состоянии.



Срок заключения договора — 49 лет. Начальная цена лота (ежегодный платеж) — 1 руб.



Дата окончания приема заявок — 12 мая 2017 года. Предполагаемая дата аукциона — 25 мая 2017 года.

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