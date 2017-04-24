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В Екатеринбурге гостиницу «Мадрид» сдают в аренду за 1 рубль
24 апрель 2017 (11:33)
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Филиал ФГБУ «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по Уральскому федеральному округу выставил на открытый аукцион право аренды екатеринбургской гостиницы «Мадрид». Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«Целевое назначение: в целях проведения работ по сохранению объекта аукциона. С учетом проведенных работ по сохранению объекта аукциона целевое назначение по договору может быть изменено», — сказано в сообщении.
Гостиница расположена по адресу: Екатеринбург, улица Культуры, 1 — улица Машиностроителей, 4. Площадь здания составляет 9 тыс. 210,5 кв. м.
Гостиница является объектом культурного наследия и находится в неудовлетворительном состоянии.
Срок заключения договора — 49 лет. Начальная цена лота (ежегодный платеж) — 1 руб.
Дата окончания приема заявок — 12 мая 2017 года. Предполагаемая дата аукциона — 25 мая 2017 года.
«Целевое назначение: в целях проведения работ по сохранению объекта аукциона. С учетом проведенных работ по сохранению объекта аукциона целевое назначение по договору может быть изменено», — сказано в сообщении.
Гостиница расположена по адресу: Екатеринбург, улица Культуры, 1 — улица Машиностроителей, 4. Площадь здания составляет 9 тыс. 210,5 кв. м.
Гостиница является объектом культурного наследия и находится в неудовлетворительном состоянии.
Срок заключения договора — 49 лет. Начальная цена лота (ежегодный платеж) — 1 руб.
Дата окончания приема заявок — 12 мая 2017 года. Предполагаемая дата аукциона — 25 мая 2017 года.
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