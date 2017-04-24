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Свердловская область вошла в число «лидеров» по количеству выявленного фальсификата

УрБК, Москва, 24.04.2017. Роспотребнадзор стал на 24% чаще обнаруживать фальсифицированные товары, в число «лидеров» по их количеству вошла Свердловская область. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Государственного совета РФ «О национальной системе защиты прав потребителей».



В документе указано, что несмотря на снижающееся в результате реформы контроля и надзора количество проверок за соблюдением требований техрегламентов (количество проверок в 2016 году уменьшилось на 17% по отношению к 2015 году), количество выявляемых нарушений неуклонно растет.



Также был зафиксирован и рост доли продукции, в отношении которой подтверждается нарушение требований технических регламентов. Так, по пищевой продукции этот показатель вырос с 3,4% в 2015 году до 3,74% в 2016 году, а по непищевой продукции — с 6 до 10,65% за тот же период.



Наибольшее количество фальсификата было обнаружено в Волгоградской, Свердловской, Новгородской и Кемеровской областях, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Москве и Санкт-Петербурге, уточняется в документе. Чаще всего Роспотребнадзор выявлял несоответствие товаров техрегламенту Таможенного союза (ТР ТС) «О безопасности молока и молочной продукции».



Как пояснил президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков, рост количества подделок может быть связан со снижением доходов населения и увеличением спроса на более дешевые продукты.

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