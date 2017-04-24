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Поступления в консолидированный бюджет РФ с территории Свердловской области в I квартале превысили 62 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. В I квартале 2017 года поступления в консолидированный бюджет РФ с территории Свердловской области составили 62 млрд 446 млн руб., что на 9 млрд 729 млн руб. (на 18,5%) выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает региональное Управление ФНС России.



Основную долю поступлений обеспечили организации базовых видов экономической деятельности: обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; оптовая и розничная торговля; строительство; транспорт и связь; финансовая деятельность; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.



Среди вышеназванных видов экономической деятельности наибольший рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается по организациям финансовой деятельности — в 2 раза. В основном рост поступлений произошел по налогу на прибыль организаций в связи с увеличением налоговой базы по кредитным организациям и значительным снижением возвратов налогоплательщикам переплаты по налогу на прибыль организаций.



Кроме того, рост поступлений за январь-март в 2017 году наблюдается по таким видам экономической деятельности как: «обрабатывающие производства» — на 12,7%, «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» — в 1,6 раза; «оптовая и розничная торговля» — в 1,3 раза; «Транспорт и связь» — в 1,7 раза.



Снижение поступлений относительно аналогичного периода 2016 года отмечается по отраслям: «строительство» — на 5,2%; «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» — на 22,7%.

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