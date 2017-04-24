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В Екатеринбурге переименованы остановки в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. В Екатеринбурге переименованы остановочные пункты общественного транспорта «Площадь Малышева», расположенные в районе пересечения улиц Малышева и 8 Марта и улицы Малышева и Банковского переулка, в остановочные пункты «Храм Большой Златоуст». Об этом сообщается на сайте администрации города.



Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети оповестил о принятом решении транспортные предприятия, организовал работу по замене дорожных знаков «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» и информационных указателей на остановочных пунктах.



Напомним, решение о переименовании остановок в районе 8 Марта — Малышева и Малышева — Банковского на основании обращения Екатеринбургской епархии Русской православной церкви приняла городская комиссия по наименованиям, которая состоит преимущественно из представителей общественности.

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