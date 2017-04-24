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Прокуратура начала проверку по факту гибели троих человек при пожаре на пилораме в Арамили

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Сысертская межрайонная прокуратура начала проверку в связи с обнаружением троих погибших при тушении пожара на пилораме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По предварительной информации, 24 апреля 2017 года в 01.21 поступило сообщение о пожаре на пилораме по улице Молодежная в поселке Октябрьский Арамильского городского округа. На площади 250 кв. м. сгорел гараж и бытовое здание.



Во время тушения обнаружены трое погибших. Один из работников смог выбраться из подсобного помещения («бытовки»).



«В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются всевозможные версии. По результатам проверки будут выяснять, соблюдались ли в организации требования противопожарной безопасности, являются ли погибшие работниками пилорамы. А также будет дана оценка соблюдению требованиям законодательства об охране труда», — сказано в сообщении.

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